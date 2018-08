Sydbank venter lille vækst i julitrafikken hos SAS

Måned Trafikvækst ( RPK ) Yield (valutajusteret) Juni 2,8 2 Maj 1,6 0 April -2,2 5 Marts 4,5 -3 Februar -2,1 0 Januar -7,1 6

SAS kommer torsdag med trafiktal for juli, som vil være påvirket af de mange aflysninger, som flyselskabet har haft hen over sommeren.Til trods for aflysningerne venter aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen trafikvækst i rapporten - og ligeledes en opadgående billetprisudvikling.- SAS er præget af, at der har været en del aflysninger, og det kan selvfølgelig ses i trafiktallene. Jeg forventer en lille vækst, og vi kommer til at se, at de fylder den kapacitet, de har i luften, bedre end sidste år, siger analysechef Jacob Pedersen til Ritzau Finans.Udvover en trafikvækst venter han at se en bedring af den såkaldte yield, der udtrykker billetprisudviklingen, hvilket skal hjælpe med at kompensere for de mange aflyste afgange.- Vi kommer til at se en højere yield. Det skulle gerne være med til at sikre, at de kan få flere trafikindtægter, end de havde sidste år. Det skal kompensere for stigende oliepriser, og de udgifter der er ved aflysningerne, siger Jacob Pedersen.I juni havde SAS en trafikvækst målt på antal passagerkilometer (RPK) på 2,8 pct. i forhold til sidste år, og yielden steg med 2 pct.Kilde: SAS' trafikrapporter/ritzau/FINANS