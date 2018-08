Flüggers finansdirektør har sagt op

Relateret indhold Tilføj søgeagent Flügger Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Flügger

Malerkoncernen Flügger skal på jagt efter en ny finansdirektør, da den nuværende, Keld Sørensen, har sagt sin stilling op. Han bliver dog frem til udgangen af februar næste år, oplyser Flügger i en meddelelse til fondsbørsen.



Keld Sørensen stopper, da han ønsker nye udfordringer i sit arbejdsliv - herunder bestyrelsesposter. Han blev ansat i Flügger i september 2015 og har dermed været knap tre år i virksomheden.



- Jeg vil gerne takke Keld for et godt og tæt samarbejde gennem de seneste år, hvor jeg har sat stor pris på hans indsats i Flügger. Keld har spillet en vigtig rolle i at strukturere og forbedre vores finans, it og legal-funktion, så vi i dag står stærkere som virksomhed, siger administrerende direktør Jimmi Mortensen i en meddelelse.



Flügger har sat gang i arbejdet med at finde en afløser.



/ritzau/FINANS