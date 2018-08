Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Pandora

Det danske smykkeselskab Pandora får fra mandag i næste uge en ny direktør for regionen Americas, der dækker over både Nord- og Sydamerika.



Valget er faldet på Sid Keswani, der tiltræder stillingen den 13. august, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen mandag.



Den nye direktør kommer fra en post som administrerende direktør for Fiesta Mart, der er en supermarkedskæde med hovedkvarter i Texas.



/ritzau/FINANS