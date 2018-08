Novo-optakt: Kommentarer om USA-kontrakter er i høj kurs

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 Omsætning 27.372 28.638 111.040 111.696 - Diabetes 23.253 23.770 94.326 92.877 -- Tresiba 2203 2198 8926 7327 -- Levemir 2770 3597 11.153 14.118 -- Novorapid/Novolog 4631 5089 18.700 20.025 -- Victoza 6129 5775 24.444 23.173 -- Semaglutid 241 0 1576 0 -- Saxenda 872 686 3495 2562 - Biofarma 4085 4868 16.679 18.819 -- Hæmofili 2255 2739 9196 10.469 --- Novoseven 1840 2352 7562 9206 Bruttoresultat 22.979 24.229 92.680 94.064 Bruttomargin (%) 84,0 84,6 83,6 84,2 Driftsresultat (EBIT) 12.255 13.386 47.440 48.967 Resultat før skat 12.871 12.643 48.987 48.680 Nettoresultat 10.125 9951 38.537 38.130

Kommentarer om prisudviklingen og Novo Nordisks kontraktforhandlinger i USA kan vanen tro løbe med opmærksomheden, når selskabet gør status for andet kvartal.Sommeren igennem har Novo forhandlet priser og aftaler for 2019 med de store amerikanske indkøbsforeninger, de såkaldte PBM'ere, der udstikker retningslinjer til private sygekasser om, hvilke lægemidler der skal være tilskudsberettigede.I tidligere år er nogle af tilskudslisterne blevet offentliggjort op til regnskabet, men i år har investorerne endnu ikke fået indblik i Novos adgang til patienterne.- Det allervæsentligste i forbindelse med Novos regnskaber for andet kvartal er ofte meldingerne om prisforhandlingerne med PBM'erne. Vi har ikke fået de første lister, og Novo guider ikke længere på priserne, men de vil formentlig kommentere forhandlingerne, og det er normalt det, der bliver afgørende for kursudviklingen i aktien hen over regnskabet, siger analysechef i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.AFDÆMPET VÆKSTHan venter et afdæmpet regnskab andet kvartal.Svære sammenligningstal og tilbagegang i salget af Novoseven, der er ramt af konkurrence fra et blødermiddel fra schweiziske Roche, presser salget, der også er ramt af valutamodvind. Ikke mindst er dollar svækket sammenlignet med andet kvartal af 2017.- Til gengæld er der egentlig kommet rimeligt gode receptdata for GLP-1-markedet, og egentlig også for de moderne insuliner, men i historisk perspektiv vil væksten i andet kvartal blive afdæmpet, siger Michael Friis Jørgensen.I Sydbank regner analytiker Søren Løntoft Hansen med, at Novo når en samlet vækst i kvartalet på 3 pct. i lokal valuta - både når det kommer til salg og driftsindtjening. Valutamodvind betyder til gengæld, at der vil være tilbagegang målt i danske kr. Effekten på toplinjen har Sydbank-analytikeren regnet sig frem til er omkring 4 pct.point, mens den er 9 pct.point målt på driftsindtjeningen.Til gengæld har dollar rettet sig lidt og er styrket siden offentliggørelsen af regnskabet for første kvartal, hvilket vil få positiv indflydelse på Novos helårsprognose.- Vi venter, at Novo Nordisk fastholder 2018-prognosen i lokal valuta. Vi venter dog en opjustering i danske kroner som følge af udviklingen i især dollar, så Novo Nordisk annoncerer en omsætnings- og indtjeningsprognose i danske kroner, der er henholdsvis 5 og 7 pct. lavere end i lokal valuta, skriver Sydbank-analytikeren.Tidligere har Novo varslet en vækst i omsætningen og driftsindtjeningen, der er henholdsvis 6 og 9 pct. lavere end i lokal valuta.I Alm. Brand ser Michael Friis Jørgensen også mulighed for en opjustering målt i lokal valuta, i hvert fald når det kommer til toplinjen. Om der også kommer en opjustering af forventningerne til driften i lokal valuta er han mere loren ved.- Folk har spurgt sig selv, om der kommer et stort spareprogram. Det har Novo været rimeligt klar omkring - om ikke andet mellem linjerne - at det gør der ikke. Det betyder dog ikke, at Novo ikke skærer forretningen til, men det sker via mindre programmer rundt omkring i virksomheden. Det betyder så også, at der formentlig er nogle engangsomkostninger forbundet med det, og selv om de fundamentalt set bør kunne løfte bunden af intervallet, så gør de det måske ikke på grund af engangsomkostninger i andet halvår. Det er lidt en joker i regnskabet, vurderer Michael Friis Jørgensen.UÆNDREDE FINANSIELLE MÅLHan ser ligesom sin kollega i Sydbank, Søren Løntoft Hansen, ingen fare for, at Novo dropper sit finansielle mål om en vækst i driftsindtjeningen på gennemsnitligt 5 pct. om året. Det var et emne, som optog markedet i starten af juni efter en artikel i Børsen, men bekymringerne er ifølge Michael Friis Jørgensen dæmpet af kommentarer "mellem linjerne" fra Novo.Ser man isoleret på andet kvartal venter fire analytikere, som Ritzau Estimates, har indhentet estimater fra, et fald i omsætningen til 27,4 mia. kr. fra 28,6 mia. kr. i samme periode sidste år.Salget af Novoseven ventes at bakke til 1840 mio. kr. fra 2352 mio. kr. Desuden ventes salget af Novos langtidsvirkende insuliner at skrumpe til 5372 mio. kr. fra 5976 mio. kr. Årsagen er prispres og hård konkurrence.Til gengæld ventes salget af Novos bedst sælgende lægemiddel - GLP-1-midlet Victoza - at stige til 6129 mio. kr. fra 5775 mio. kr. Og Novos næste GLP-1-generation, det nylancerede Ozempic, der bruges en gang ugentligt mod Victozas én gang dagligt, ventes at ramme en omsætning på 241 mio. kr. i sit andet kvartal på markedet.Også salget af Novos fedmemedicin Saxenda ventes at være gået frem til 872 mio. kr. fra 686 mio. kr.Tabel over analytikernes forventninger til Novo Nordisks regnskab for andet kvartal af 2018:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til fire analytikere.Blandt analytikerne anbefaler alle køb af aktien i stærkere eller mildere grad.Regnskabet offentliggøres onsdag 8. august klokken 7.30./ritzau/FINANS