21st Century Fox og Rupert Murdoch skal i løbet af denne uge komme med et bud på Sky på mere end 26 mia. pund, hvis ikke Comcast skal overtage tv-selskabet.



Det skriver The Guardian.



Rupert Murdoch og 21st Century Fox, der ejer 39 pct. af Sky, har ifølge britisk lovgivning til og med på torsdag til at komme med et modbud, der overgår Comcasts bud på 26 mia. pund - svarende til 217,6 mia. kr. - på tv-selskabet Sky.



Det ventes, at Rupert Murdoch vil komme med et bud før torsdag, eventuelt i forbindelse med, at 21st Century Fox onsdag offentliggør sit årsregnskab.



Disney, der for nyligt fik godkendt sit opkøb af 21st Century Fox, offentliggør sine kvartalstal tirsdag.



Comcasts bud på 26 mia. pund svarer til 14,75 pund pr. aktie. Sky-aktien handles til 15,13 pund pr. aktie. Investorer mener ifølge The Guardian, at det er en indikator for, at Rupert Murdoch ikke har opgivet budkrigen endnu.



Sky har anbefalet aktionærerne at takke ja til Comcasts tilbud.



Sky er ifølge Disney en afgørende del af Fox' aktiver. Analytikere mener, at Disney egner sig bedre til andre Fox-aktiver, heriblandt selskabets filmrettigheder til blandt andet X-Men, Deadpool og Simpsons, mens kabel-tv-selskabet Comcast passer bedre til Sky.



Der er dog enighed om, at Sky har stor strategisk værdi for både Comcast og 21st Century Fox.



Ejerskabet af Sky vil hjælpe selskaberne med at øge kundevæksten uden for USA samt hjælpe i kampen mod andre amerikanske giganter som Amazon, Netflix, Apple og Google.



Sidste måned måtte Comcast opgive sit forsøg på at opkøbe 21st Century Fox for i stedet at forsøge at købe Sky.



