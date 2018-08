HSBC lever op til forventning i andet kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent HSBC Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer HSBC

Den britiske storbank HSBC har leveret et ordinært overskud på 6,11 mia. dollar mod ventet 6,05 mia. dollar ifølge estimater fra Bloomberg. De samlede indtægter steg 2 pct. til 13,7 mia. dollar.



HSBC, der allerede har en stor del af sine aktiviteter i Asien, har tidligere i år annonceret, at de vil investere 17 mia. dollar i at op- og udbygge sine aktiviteter i regionen - specielt i Kina og inden for formueforvaltning.



/ritzau/FINANS