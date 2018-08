Nordea får New York-afdeling godkendt

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har fredag godkendt Nordeas ansøgning om at drive en afdeling i New York efter fusionen mellem Nordeas svenske og finske banker.



Det fremgår af en meddelelse fra Federal Reserve, USA's centralbank.



Det var Nordea Bank AB, som havde licensen til at drive bank i delstaten New York, og da den svenske bank er fusioneret ind i Nordea i Finland, var det nødvendigt at søge om tilladelse til fortsat at have licens i den fortsættende juridiske enhed.



/ritzau/FINANS