FLSmidth har i dag underskrevet to kontrakter: en kontrakt på opførelse af en ny cementfabrik til en værdi af mere end EUR 100 millioner, skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse lørdag.Samtidig udvides en eksisterende cementfabrik, ligeledes til en værdi af mere end EUR 100 millioner. Begge kontrakter inkluderer design- og ingeniørarbejde, levering af udstyr, automationsanlæg, undervisning, samt rådgivning vedrørende installation og ibrugtagning.Projekterne ligger i Mellemamerika, og begge fabrikker vil hovedsagelig levere cement til lokale markeder. Forventet opstart er om 24 til 36 måneder, og fabrikkerne vil have en produktionskapacitet på henholdsvis 2.000 og 3.500 tons om dagen."Disse projekter er de seneste i rækken, der understreger FLSmidths styrke som den førende leverandør af det mest produktive og energieffektive udstyr og teknologi, ligesom det understreger vores førende position som servicepartner og foretrukken leverandør af komplette produktionslinjer," siger Jan Kjærsgaard, President, Cement. "Vi er meget stolte af at være blevet valgt som leverandør af disse to cementfabrikker. Vores forhold til kunden har udviklet sig over mange år, hvilket førte til detaljerede forhandlinger i indeværende år, og nu har vi med succes indgået aftaler om to top-moderne fabrikker, der passer præcist til kundens behov," fortsætter han.Tilsammen har kontrakterne en værdi på mere end EUR 250 millioner. En række betingelser skal være opfyldt for at kontrakterne bliver effektive, herunder at FLSmidth modtager en aftalt forudbetaling. Først når alle betingelser er opfyldt, og kontrakterne er effektive, vil de indgå i ordreindgangen. Der udsendes en separat selskabsmeddelelse, når kontrakterne bliver effektive.Meddelelser om fremtidige forhold er forbundet med risiko og usikkerhed.