IBM stiger på rygter om interesse fra aktivist-investor

Den amerikanske it-koncern IBM stiger fredag med 2,8 pct., på baggrund af rygter om at den aktivistiske storinvestor Carl Icahn skulle have rettet øjnene på selskabet og vil købe en andel af det.



Det skriver Bloomberg News.



IBM har flere gange tidligere været kædet sammen med aktivistiske investorer.



I 2017 skrev TheStreet, at IBM var et af 18 selskaber i søgelyset hos aktivisterne.



Og sitet theflyonthewall.com har gennem de seneste fire år ofte nævnt IBM som interessant for aktivistiske investorer,6 skriver Bloomberg.



Aktivistiske investorer køber sig typisk ind til en betydelig aktiepost for derved at vinde indflydelse i selskaberne gennem bestyrelsesposter med det formål at få ledelsen til at ændre kurs.



Senest har Carl Icahn sammen med andre aktivister sikret, at amerikanske Xerox ikke blev solgt til japanske Fujifilms, fordi man mente, at prisen ikke var attraktiv.



IBM har i 2018 klaret sig ringere end sine peers på kursudviklingen med et fald på 4,4 pct., mens S&P 500's teknologisektor er steget med 15 pct.



/ritzau/FINANS