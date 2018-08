Tesla-succes betyder massivt tab for skeptikerne

Investorer uden tro på, at Elon Musk vil gøre Tesla til et profitabel forretning, har øget deres samlede tab til 1,7 mia. dollar torsdagens positive resultater i regnskabet for årets andet kvartal.



Der er placeret i alt 10,7 mia. dollar i såkaldt shorting af Tesla - grundlæggende et væddemål på, at aktien vil falde.



Og ifølge tal fra S3 Partners i wsj.com kostede det investorerne et foreløbig urealiseret tab på 1,7 mia. dollar, at aktien torsdag steg over 16 pct.



Tesla er den mest shortede aktie i USA, hvor mange investorer også spekulerer heftigt i, at tech-aktier som bl.a. Apple, Amazon, Netflix og Alphabet (Google) vil blive ramt at store kursfald.



Ifølge S3 har torsdagens store kurshop på Tesla på 16 pct. ikke skræmt de skeptiske shortere væk.



Tror stadig ikke på Tesla



Mark Spiegel, Stanphyl Capital, forklarer, at han stadig ikke tror på, at Tesla kan klare sig, når de etablerede producenter af luksusbiler for alvor ruller elbiler ud af fabrikshallerne.



Ud over de konstante problemer med produktionen og det høje pengeforbrug til investeringer i den konstant underskudsgivende virksomhed bygger hans tro på, at der kommer penge i shortingen på et tidspunkt.



"Jeg så intet i resultatet fra andet kvartal, der overrasker mig," siger han til wsj.com.



Mark Spiegel, begyndte at shorte Tesla i 2013, da aktien kostede ca. 95-100 dollar.



Da den var steget til 200, var kursen i hans optik "latterlig" så han øgede sin shorting.



Nu koster Tesla-aktien ca. 350 dollar.



Ifølge S3 er der nu i alt et akkumuleret tab på 6,3 mia. dollar i at shorte Tesla, hvor investorerne låner aktier, sælger dem og regner med at kunne købe dem billigere, inden de skal leveres tilbage.



Analytikernes kursmål på Tesla svinger mellem 180 og 500 dollar.