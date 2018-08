Demant-boss om Philips-aftale: "Et høreapparat kan blive mere end bare et høreapparat"

Over de senere år er der dukket flere og flere apparater til monitorering af alt fra puls til søvnrytmer, og når man alligevel har et høreapparat i øret, hvorfor så ikke udnytte placeringen og det faktum, at apparaterne nu kan kobles til internettet."I og med, at høreapparater er blevet et internetforbundet produkt, og det er noget du bærer hele tiden, og det sidder et godt sted, for at måle ting, og fordi det allerede er medicinsk udstyr, så mener vi selvfølgelig, at der er et fremtidigt potentiale i at et høreapparat kan blive mere end bare et høreapparat," siger Søren Nielsen, adm. direktør i William Demant, der allerede udvikler, producerer og sælger høreapparater under mærkerne Oticon, Bernafon og Sonic, og nu kan tilføje det hollandske Philips til samlingen. Førstegangsbrugeren af høreapparater er typisk i 70årsalderen, og for ældre mennesker er der en række ting, der kan være væsentlige at overvåge, både for folk selv, og for deres læger. Det kan være måling af puls, temperatur og blodtryk mm. Søren Nielsen peger på, at især i USA er der er en stigende tendens med patientovervågning."I det lys er Philips en vigtig spiller, og det er en del af deres fremadrettede strategi at blive en leverandør i det større økosystem, hvor produkter kan afgive data og andre kan se på dem og holde øje med at tingene er som de skal være," siger Søren Nielsen.Han vil ikke afsløre hvilke penge, der kommer bag aftalen og hvornår første produkt under Philips mærke kan lanceres, men muligheden for at tilføre forbundne høreapparater til Philips portefølje er et væsentligt argument for aftalen."Det er en del af den vision, som begge virksomheder har om at "connected healthcare" er en del af fremtiden, og helt klart en af grundene til at vi synes, at vi passer godt sammen," siger Søren Nielsen.Philips har allerede en stærk position på hospitaler inden for monitoreringsystemer, og har investeret store penge i at brede det ud til hjemmepleje i de seneste år.Analytiker Ian Douglas-Pennant fra den schweiziske storbank UBS vurdere, at det typisk tager fire til år at udvikle et nyt høreapparat, og vurderer, at vi tidligst skal forvente et Philips-produkt fra William Demant i 2020 eller 2021.Med aftalen skal William Demant stå for udvikling, produktion og salg og markedsføring, og får så adgang til sætte Philips-brandet på produkterne."Vi skal bruge betydelige ressourcer på at udvikle produkter inden for den sfære," siger Søren Nielsen. Han fortæller, at selv om det er William Demant-produkter som sælges i Philips navn, så er målet, at de skal passe ind i Philips portefølje, "som det kan være relevant, at de her produkter skal kunne snakke sammen med.""Vi har tænkt over hvad vi skal og forberedt os så godt vi kan, men vi skal lige have aftalerne på plads, inden vi kan rigtigt komme i arbejdstøjet. Så der går lidt tid inden vi ser nogle løsninger komme ud af det," siger William Demant-chefen.