Vestas' spansk-tyske rival, Siemens Gamesa, har fået en ordre i den tunge vægtklasse til et offshore-projekt i Holland.



Siemens Gamesa skal levere 89 eksemplarer af SWTDD-møllerne på 4,3 megawatt (MW) hver til Fryslan-vindparken, som får en kapacitet på over 380 MW.



Møllerne skal installeres i indsøen Ijsselmeer tæt på den frisiske kyst og er et såkaldt kystnært vindmølleprojekt.



Siemens Gamesa skal også stå for at service møllerne i 16 år, når vindfarmen står færdig.



/ritzau/FINANS