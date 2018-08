Googles udvikling af en censurvenlig mobilsøgemaskine sendte aktier i Kinas dominerende søgemaskine ned. Analytiker advarer om, at Google stadig står over for forhindringer for at få adgang til landet efter selskabets anspændte afsked for otte år siden.



Det skriver The Wall Street Journal.



Handelskrigen mod USA er en af forhindringerne. USA og Kina har begge pålagt gengældende told, men hvis Trump-administrationen pålægger mere told, som præsident Donald Trump har truet med, kan Kina ikke følge med, fordi det importerer færre varer fra USA.



Ifølge The Wall Street Journal siger folk, som er bekendte med situationen, at en stigning i toldsatserne vil tvinge Kina til gengældelsesforanstaltninger ved at forhindre amerikanske virksomheder i Kina.



- Det er ikke et gæstfri marked i øjeblikket. Jeg forestiller mig, at tilladelsen bliver svær, hvis ikke helt umulig, at få, siger Mark Natkin, som er administrerende direktør i Marbridge Consulting, til Wall Street Journal.



Selv om søgemaskinen er udelukket fra Kina, opretholder Google stadig en betydelig position på det kinesiske marked. Det har tre kontorer og 700 medarbejdere i Beijing, Shanghai og Shenzhen og fortsætter stadig med at teste nye programmer og udvider sine investeringer i Kina.



- Kina har en langtidshukommelse. Jeg forventer en del tilbagetrækninger fra tilsynsmyndighederne, siger Ben Cavender, som er chefanalytiker i China Market Group, til Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS