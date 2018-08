Danske William Demant har indgået et samarbejde med Philips med henblik på at lancere Philips-brandede løsninger til høresundhedsområdet.



"Samarbejdet, hvor William Demants førende position i verden inden for høreapparatteknologi kombineres med Philips' globale tilstedeværelse på sundhedsområdet, vil forbedre hele oplevelsen af hørebehandling og samtidig understøtte en sund livsstil og et aktivt liv for endnu flere mennesker med høretab. Derudover vil løsningerne give hørespecialister helt unikke muligheder i et marked, der konstant udvikler sig," skriver WDH i en meddelelse.



"Vi er begejstrede for det nye samarbejde med William Demant, da de er førende inden for audiologi og innovativ høreteknologi. Sammen vil vi medvirke til at øge livskvaliteten for endnu flere mennesker, der lever med høretab, og opfylde vores fælles vision om at skabe en sundere verden gennem innovation," siger Andrew Mintz, Head of Global Brand Licensing hos Philips.



/ritzau/FINANS