Vestas-kunde får en ny strømsalgsaftale i USA - Facebook er køberen

Portugisiske EDPR, EDP Renováveis, har endnu en gang fået en strømsalgsaftale på plads i USA.



EDPR, der går under navnet EDP Renewables i Nordamerika, har indgået den såkaldte PPA med Facebook om at sælge 69,5 pct. af strømmen fra den kommende 200 megawatt (MW) store Headwaters II-vindfarm, der ventes at være oppe at køre i Randolph County i staten Indiana i 2020.



Facebook køber strømmen som led i at drive hele sin forretning med el fra vedvarende energikilder.



EDPR har tidligere lagt store vindmølleordrer hos Vestas, og første Headwaters-vindfarm blev opført med 100 af Vestas' V110-2,0 MW-møller i 2013.



