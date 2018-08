Heineken køber 40 pct. af Kinas største bryggeri

Relateret indhold Artikler

Det hollandske bryggeri og Carlsberg-konkurrent Heineken har købt 40 pct. af CRH Beer, der ejer 51,67 pct. af Kinas største bryggerigruppe - China Resources Beer Holdings.



China Resources Beer Holdings producerer verdens mest solgte ølmærke, Snow. Dermed kommer Heineken til at eje godt 20 pct. Det oplyser bryggeriet.



Prisen er 24,4 mia. hongkong-dollar (19,9 mia. kr.).



Med købet gør Heineken for alvor sit indtog på verdens største ølmarked, Kina. Heineken var ikke rigtigt repræsenteret i Kina før, hvor markedsandelen ifølge Euromonitor i 2017 var 0,5 pct., mens AB Inbev havde en andel på 16,1 pct., skriver Bloomberg News. Ifølge samme opgørelse har China Resources en andel på 26,1 pct.



Carlsbergs markedsandel fremgår ikke af opgørelsen, men i marts oplyste det danske bryggeri til Ritzau Finans, at bryggeriet har en markedsandel i hele Kina på 6 pct., men i Vestkina er den et stykke over 50 pct. Carlsberg ejer 25 bryggerier i landet, der i mængder i 2017 blev bryggeriets største enkeltmarked.



Ifølge aftalen vil Heinekens eksisterende kinesiske forretning blive lagt ind i China Resources, og hollænderne vil give China Resources' licens til sine mærker.



China Resources vil desuden købe aktier i Heineken for 538 mio. dollar (3,5 mia.kr.), og Heineken vil derudover gøre sine distributionskanaler i hele verden tilgængelige for China Resources-mærker.



Carlsberg har ingen kommentar til Heinekens opkøb i Kina, oplyser pressechef Kasper Elbjørn.



/ritzau/FINANS