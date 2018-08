1000 mia dollar - hvorfor er Apple ikke mere værd?

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Apple oplevede torsdag som det første børsnoterede selskab at se sin markedsværdi passere en ikonisk grænse på 1000 mia. dollar - eller 1 billion dollar. En markedsværdi med 13 cifre. I dollar.



Det er ganske sikkert glade Apple-aktionærer, der kan fejre den bedrift, for ugen har budt på en stigning 8,6 pct., ligesom selskabets aktie har haft en fremgang i 2018 på mere end 22 pct.



Og afstanden i markedsværdi ned til nummer to, Amazon, er på mere end 100 mia. dollar.



Men selv om Apple er med i gruppen af FAANG-aktier - Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Googles moderslskab, Alphabet - så er den slet ikke som FAANG-aktier er flest, skriver Bloomberg News.



Og slet ikke når man kigger på prissætningen af selskabet.



Hvorfor ikke 2000 mia. dollar?



Apple er det børsnotede selskab i verden, som tjener mest. Med en indtjening på 56 mia. dollar det forgangne år, så har Apple en bundlinje, som er dobbelt så stor som nummer to i Nasdaq 100-indekset, og, skriver Bloomberg News, i snit vurderes Apples aktie i forhold til indtjeningen 70 pct. lavere end de øvrige medlemmer af indekset. Mangel på respekt.



"Hvis Apples indtjening blev behandlet med samme generøsitet, der ydes virksomheder som Alphabet eller Facebook, så ville dets markedsværdi være tættere på 2000 mia. dollar i stedet for 1000 mia. dollar, skriver nyhedsbureauet.



Forklaringen er dog den, at Apples indtjening først og fremmest kommer fra salg af hardware, forbrugerelektronik som iPhones, iPads og Mac-computere, selv om der senest var fin vækst i salget af services, mens Google og Facebook sælger digitale produkter. Og Apples bundlinjevækst er for tiden kun det halve af de to andres.



Kan Apple blive større?



Der er måske også grænser for, hvor stor en virksomhed kan blive set i forhold til den samlede økonomi, skriver Bloomberg, der peger på, at flere af it-titanerne befinder sig i "beriget luft".



Apples markedsværdi svarer til lige knap 5 pct. af USA's BNP. Kun to selskaber har gennem tiden kunnet slå det. Microsoft i 1999 med 6 pct., og General Electric i 2000 med godt 5 pct.



I 2016 oplevede Apple for første gang i 13 år, at omsætningen ikke voksede. Det har man forsøgt at rette op på ved at lancere flere produkter og gå ind i nye forretningsområder, for som det er i dag, har ni ud af ti amerikanere allerede en mobiltelefon. Her er markedet relativt set mæt. Og det gør det svært at løfte en omsætning, som allerede er over 200 mia. dollar om året.



"Hvordan i al verden skal man fordoble sine penge på Apple. Hvis man ser bort fra en forandring i marginerne, skal selskabet i teorien øge omsætningen med yderligere 250 mia. dollar. Det er en stor mundfuld," siger Ethan Anderson, porteføljemanager hos Rehmann Financials, til Bloomberg News.



Amazon fører an i vækstmarkeder



Målt på omsætningen prissættes Apple med en faktor på omkring 4. Det er cirka midt i feltet af Nasdaq 100-selskaber.



Amazon ventes i år at tjene 8 mia. dollar på bundlinjen, hvilket betyder, at markedet prissætter den indtjening 105 gange. Apples P/E-værdi er tilsammenligning på magre 19. Amazon er dog den førende aktør i to af de forretningsområder, som spås størst vækst fremadrettet, internethandel og cloud computing.



Den luksus har Apple ikke længere.



