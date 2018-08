Lidl tilbagekalder hakkede tomater med basilikum - og plast

Der er fundet plaststykker i dåser med hakkede tomater med basilikum fra mærket Freshona. Derfor tilbagekalder supermarkedskæden Lidl varen, som er blevet solgt i alle landets Lidl-butikker.



Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.



"Der er risiko for plastikstykker i Hakkede tomater med basilikum, 400 g," lyder det.



De dåsetomater, som kaldes tilbage til butikkerne, er mærket "Bedst før dato 31.12.2020". Og varen er yderligere markeret med nummeret L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224.



Kunder, som kan have købt varen, anbefales at lade være med at spise de hakkede tomater. Varen skal smides ud eller returneres til et af Lidls supermarkeder.



"Lidl beklager de gener, som dette måtte medføre," skriver supermarkedskæden i en pressemeddelelse.



/ritzau/