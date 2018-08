B&O-konkurrent bryder lydmuren i børsdebut

Den amerikanske audioproducent Sonos, som konkurrerer med danske Bang & Olufsen, brager gennem lydmuren på børsen i USA, hvor selskabet har første handelsdag.



Aktien stiger med 25,2 pct. til 18,78 dollar, og det skal sammenlignes med udbudskursen på 15 dollar per aktie.



Udbuddet har dog ikke været en entydig succes for Sonos, da udbudskursen prissatte selskabet til en samlet værdi af knap 1,5 mia. dollar.



Havde håbet på mere



I første omgang havde man nemlig sat næsen op efter en markedsværdi på 2,5 til 3,0 mia. dollar, da man i foråret indledte rumlerierne om en børsnotering.



Da noteringen nærmede sig en realitet, viste det sig dog, at markedet i højere grad end selskabet selv betragter højttalerproducenten som en hardware-producent eller en virksomhed inden for forbrugerteknologi.



"Vi er i kernen et softwareselskab. Vi tjener tilfældigvis blot vore penge gennem hardware, sagde topchef Patrick Spence ifølge Financial Times i maj, inden man lancerede den nye højttalerbar til fladskærmsfjernsyn, Beam.



Den købte investorerne ikke helt.



Også selve udbudsrunden gik ikke som ventet.



Til en start udbød man aktierne i intervallet 17 til 19 dollar stykket, men endte altså med at sælge dem for 15 dollar per aktie.



/ritzau/FINANS