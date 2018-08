Coop trækker frikadellepølser tilbage

En gasudvikling i Coop's Frikadellepølse gør, at pakkerne puster sig op.



Derfor tilbagekalder Coop Danmark varen torsdag.



Varerne er solgt over hele landet i dagligvarebutikkerne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli' & Lokalbrugsen samt Fakta, oplyser informationsdirektør i Coop Danmark Jens Juul Nielsen.



"Pakkerne bliver pustet op. Det ser ud ligesom, når man har pustet i en plastikpose," siger Jens Juul Nielsen.



"Det tyder på, at der er en forhøjet vækst af mikroorganismer i pølserne. Det har vi reageret på og trukket dem tilbage."



Det drejer sig om Coop Frikadellepølser, der er holdbar til og med 28. august 2018.



Frikadellepølsen leveres fra Polen.



/ritzau/