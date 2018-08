Tysk modekæmpe dropper på børsen efter skuffende indtjeningstal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hugo Boss Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hugo Boss

Den tyske modekæmpe Hugo Boss har en hård dag på børsen i Frankfurt torsdag, efter at selskabet fra morgenstunden præsenterede et regnskab, der viste en skuffende indtjening og udfordringer på det amerikanske marked.



I andet kvartal solgte Hugo Boss for 653 mio. euro, og det slog analytikernes forventning om et salg på 646 mio. euro i perioden, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Det resulterede i et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 106 mio. euro, hvilket var under forventningen om 109,5 mio. euro på den post.



I april, maj og juni udviklede forretningen i Europa sig stærkt, mens Americas-divisionen, der dækker over både Nord- og Sydamerika, var udfordret - blandt andet på grund af et fald i engrosomsætningen i USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Torsdag eftermiddag falder aktien i Hugo Boss 6 pct.



/ritzau/FINANS