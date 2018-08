Danske Kåre Schultz er direktør i det israelske medicinalselskab Teva, der producerer kopimedicin. Torsdag har selskabet præsenteret regnskab for andet kvartal, og resultatet er han tilfreds med.



Her kan du læse om direktøren:



* Navn: Kåre Schultz.



* Født: 21. maj 1961 (57 år).



* Bopæl: Tel Aviv i Israel.



* Civilstatus: Gift og har tre børn.



* Uddannelse: Økonom fra Københavns Universitet i 1987.



* Karrierepluk:



1987: Konsulent hos Andersen Consulting, London, og hos McKinsey, København.



1989: Økonom, Novo Nordisk.



2000: Koncerndirektør, Novo Nordisk.



2002: Driftsdirektør, Novo Nordisk.



2014: Viceadministrerende direktør, Novo Nordisk.



April 2015: Fratræder hos Novo Nordisk efter en organisationsændring, hvor han står til at miste en række ansvarsområder.



Maj 2015: Tiltræder som administrerende direktør i Lundbeck.



November 2017: Tiltræder som administrerende direktør i Teva.



/ritzau/