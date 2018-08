Der har været mere gang i frituren og ovnene hos Kentucky Fried Chicken, KFC, og Taco Bell.



Det har givet flere penge i kassen hos moderselskabet Yum! Brands, der står bag de amerikanske fastfoodkæder.



Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag eftermiddag dansk tid.



Selskabet hentede en indtjening per aktie på 0,82 dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde forventet 0,74 dollar per aktie.



Kvartalets resultat skaber glæde hos manden i chefkontoret.



- Jeg er sikker på, at vores aktioner mod at blive mere fokuserede, mere franchisebaserede og mere effektive giver grobunden for bæredygtig, langsigtet vækst, der vil give stærke afkast til aktionærerne, siger Greg Creed, der er administrerende direktør i Yum! Brands.



Yum! Brands ejer både KFC, Taco Bell og Pizza Hut. De to førstnævnte solgte mere i andet kvartal af 2018 end i andet kvartal af 2017. Men Pizza Hut har skuffet og sendt færre pizzaer over disken.



Det sammenlignelige salg, der er salget i restauranter, der har været åbne i mindst 12 måneder, skuffede. Det viste en stigning på 1 procent, hvor markedet forventede en stigning på 1,9 procent.



Det er primært det sammenlignelige salg i Pizza Hut, der trækker ned. Da det faldt 1 procent sammenlignet med samme periode sidste år.



I KFC og Taco Bell steg det sammenlignelige salg 2 procent.



/ritzau/