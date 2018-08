En af Vestas' store rivaler, tyske Enercon, sætter gang i en stor nedskærings- og outsourcingrunde, der kommer til at koste 800 arbejdspladser hos virksomheder, der er afhængige af Enercon.



Enercon mærker "enormt pres på omkostningerne" på hjemmemarkedet, fortæller selskabet i en kommentar til Bloomberg News.



Det får Enercon til at skifte fokus og satse mere på det globale marked, ligesom det også vil købe flere komponenter fra udlandet.



Prispres er generelt et tema i vindmøllemarkedet for tiden, da stor konkurrence blandt flere velvoksne mølleproducenter presser priserne ned i et hurtigere tempo end omkostningerne og dermed giver lavere overskud. De nylige tiltag om højere tariffer på stål hjælper heller ikke, da stål er den klart største råvare i vindmølleproduktion.



Enercon sælger især sine møller til hjemmemarkedet og havde i 2017 en markedsandel tæt på 40 pct. i Tyskland.



På europæisk plan var Enercon den næststørste producent med 22,1 pct. mod Vestas' 24,2 pct., og globalt set var tyskerne sidste år femtestørst efter Vestas, Siemens Gamesa, Goldwind og General Electric. Ifølge FTI Consulting havde Enercon 6,6 pct. af verdensmarkedet mod Vestas' 16,7 pct.



Enercon er privatejet og offentliggør kun sjældent regnskabstal.



