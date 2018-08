Relateret indhold Aktieordbog

Mærsk-aktierne synes i disse dage fuldstændig domineret af meldingerne vedrørende handelskonflikten mellem USA og Kina.



Da der tirsdag var meldinger om, at ledende skikkelser fra de to nationer igen nærmede sig hinanden og holdt samtaler om samhandlen, steg Mærsk-aktierne helt til tops i C25-indekset, mens de dagen efter, onsdag, faldt til bunds, da historien om, at USA's præsident, Donald Trump, overvejer at mere end fordoble toldsatserne på import af visse kinesiske varer, kiggede frem.



Den historie fylder fortsat i nyhedsbilledet torsdag, hvor Mærsk-aktierne igen er at finde i den tunge ende af det danske eliteindeks.



Og det hænger sammen med, at en ellers fornuftig verdenshandel med pæn efterspørgsel kan være truet af de store restriktioner landende imellem. Det rammer særligt containerrederierne hårdt, da de henter indtjeningen på at flytte varer rundt mellem kontinenterne.



- Investorerne frygter simpelt hen for, hvilke konsekvenser det kan få. Det er ekstra problematisk for containerrederierne, hvor indtjeningen i forvejen er under pres fra øgede brændstofomkostninger og stigende kapacitet, siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



- Der kommer også rigtig mange nye skibe til fra værfterne, så kapaciteten øges gradvist. Det, der holder skindet på næsen for rederierne, er en relativt god efterspørgsel, der sørger for at holde det kørende. Hvis man tager det ud af ligningen, kan markedet falde helt sammen, fortsætter han.



Og netop derfor bliver det hurtigt meget afgørende for kursen på Mærsk-aktierne, når der kommer meldinger i den ene eller anden retning vedrørende handelskonflikten.



- Det er det, der afspejles klart i Mærsk-aktierne, der cykler meget op og ned, hver gang der kommer nyheder, siger Morten Imsgard.



- Donald Trump kan jo nærmest styre Mærsk-kursen med nogle tweets lige i øjeblikket, fortsætter han.



KAN VÆRE PÅ VEJ MOD NEDJUSTERING



Vanskelighederne med øgede priser på skibsbrændstof har været tydelige i regnskaberne fra flere af Maersk Lines konkurrenter.



Blandt andet har Hapag-Lloyd tidligere på sommeren nedjusteret sine forventninger med henvisning til dels brændstofpriserne, som selskabet ikke har kunnet få dækket ind med pristillæg, der sendes ud til kunderne.



Og det vil også være et tema i regnskabet for andet kvartal fra Mærsk, der præsenteres den 17. august.



- Flere af konkurrenterne har peget på det og også talt om en lidt svækket efterspørgsel. Derfor er der også en del markedsdeltagere, der venter, at Mærsk bliver nødt til at nedjustere forventningerne i regnskabet. Jeg ligger selv lige på kanten, men det ser i hvert fald svært ud at holde den tidligere prognose, siger Morten Imsgard.



STORE SPEDITØRER KØRER UDEN OM PRISHOP



Netop forsøget på at sende nogle af de ekstra omkostninger til brændstof videre til kunderne ser heller ikke ud til at lykkes for godt for containerrederierne.



I hvert fald kunne det danske speditør- og logistikselskab DSV onsdag fremvise et regnskab for andet kvartal, der slog analytikernes forventninger med længder og sågar indeholdt en opjustering af forventningerne.



- DSV siger, at der er masser af ledig kapacitet, hvilket jo er rigtig skidt set med Mærsk-briller. Og de ekstra brændstofregninger tynger ikke regnskabet hos en så stor speditør. Det kan indikere, at de store spillere simpelt hen kører uden om de ekstra brændstoftillæg, siger Morten Imsgard.



- Det ser meget svært ud at hente det ind. Derfor kommer rederierne til selv at æde meget af den regning i form af lavere indtjening, fortsætter analytikeren.



Torsdag formiddag falder B-aktien i Mærsk med 1,8 pct. til 8784 kr., mens A-aktien bakker 1,7 pct. til 8245 kr. Set over hele 2018 er B-aktien faldet med 19 pct.



