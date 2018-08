Endnu en gang har amerikanske Xcel Energy lagt en ordre på vindmøller fra Vestas.



Det skriver Vestas i en pressemeddelelse.



Ordren er i denne ombæring på udstyr for 184 megawatt (MW) og skal bruges til den i alt 200 MW store Blazing Star-vindfarm i staten Minnesota, som også er Xcels hjemmestat.



Xcel har også tidligere bestilt mølledele til vindfarmen fra Vestas for at kvalificere sig til støtte efter den amerikanske PTC-ordning.



Ordren består af V120-2,2 MW-møller, der skal opstilles med start i tredje kvartal af 2019. Når de snurrer, har Vestas også fået kontrakt på vedligehold og reparation i ti år.



Xcel har også tidligere i år lagt ordrer på henholdsvis 442 og 138 MW hos Vestas.



/ritzau/FINANS