Den britiske medicovirksomhed Convatec, der er konkurrent til danske Coloplast, leverede fremgang i første halvår i år.



Omsætningen steg til 921,3 mio. dollar fra 831,3 mio. dollar.



Også driftsoverskuddet (EBIT) endte bedre med et resultat på 122,0 mio. dollar eller knap 32 pct. højere end i samme periode året før. Justeret for engangsposter blev EBIT 203,5 mio. dollar - godt 5,0 pct. større end i første halvår 2017.



Fordelt over de enkelte forretningsområder voksede omsætningen inden for kontinens organisk 5,7 pct., mens salget i divisionen for avanceret sårpleje gik op med 1,0 pct. organisk, og stomiforretningen oplevede en organisk vækst på 5,9 pct.



For 2018 venter Convatec uændret en organisk salgsvækst på mellem 2,5 og 3,0 pct.



/ritzau/FINANS