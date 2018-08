Nordea melder sig også blandt de banker, der løfter kursmålet for DSV-aktien efter onsdagens glimrende regnskab fra transportkoncernen.



Nordeas nye kursmål lyder således på 620 kr. mod tidligere 570 kr. Det var lige præcis den kurs, DSV steg til onsdag, da aktien fik et løft på 6,7 pct. fra regnskabet.



Det fremgår af Bloomberg News.



Regnskabet for DSV's andet kvartal onsdag viste bedre en ventede tal gennem det meste af resultatopgørelsen samt et sæt løftede forventninger til hele året og et nyt aktietilbagekøbsprogram. Nordea fastholder sin anbefaling om køb.



/ritzau/FINANS