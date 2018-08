Siemens omstrukturerer efter næsten godkendt kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Siemens

Siemens leverede et sæt resultater tæt på det forventede i andet kvartal - som er det tredje ud af fire i den tyske koncerns regnskabsår.



Siemens' omsætning landede på 20,5 mia. euro, mens overskuddet inden for de industrielle forretningsområder voksede 2 pct. til 2,21 mia. euro. Begge var dermed lidt under gennemsnitsestimatet blandt analytikerne, der ifølge Bloomberg News lød på henholdsvis 20,8 og 2,27 mia. euro.



Tyskerne kunne dog samtidig melde om en stigning i ordreindgange på 21 pct., og prognosen for hele regnskabsåret 2017/18 fastholdes.



Siemens har i samme omgang valgt at restrukturere med en ny forretningsplan under navnet "Vision 2020+". Den indebærer blandt andet, at Siemens går fra fem divisioner til tre: "Gas and Power", "Smart Infrastructure" og "Digital Industries". Ved siden af kommer så Siemens' ejerandele i Siemens Gamesa, Healthineers og det planlagte Siemens Alstom-samarbejde.



/ritzau/FINANS