Fransk storbank overgår analytikernes forventninger

Den franske storbank Société Générales regnskab for andet kvartal overrasker analytikerne positivt på nettoresultatet, der landede på 1,16 mia. euro, hvilket er 9,3 pct. mere i forhold til samme periode for et år siden.



Samtidig overgik resultatet analytikernes forventninger om et nettooverskud på 1 mia. euro ifølge et estimat fra Bloomberg News.



De samlede indtægter for den franske bank var ligeledes højere end ventet, da de nåede op på 6,45 mia. euro mod analytikernes forventning om indtægter for 6,16 mia. euro.



I forbindelse med regnskabet har banken meddelt, at den nu sælger sin beholdning af aktier i den bulgarske Expressbank. Société Générale har været storaktionær i banken, men aktierne er nu solgt til OTP Bank for et ikke offentliggjort beløb, skriver Bloomberg.



