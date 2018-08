Forsikringsgigant løftet af skattereform

Relateret indhold Tilføj søgeagent MetLife Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer MetLife

Den amerikanske forsikringskæmpe MetLife leverede et stærkt resultat i andet kvartal, der overgik forventningerne. Koncernens bundlinje var blandt andet hjulpet af den skattereform, som blev vedtaget i 2017, samt solidt forsikringssalg.



MetLife kom gennem kvartalet med et justeret overskud per aktie på 1,30 dollar, mens omsætningen landede på 21,22 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,17 dollar og en omsætning på 16,49 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 1,33 mia. dollar mod ventede 1,20 mia. dollar.



"MetLife leverede et meget stærkt andet kvartal drevet af et solidt policesalg og omkostningshåndtering verden over," udtaler topchef Steven Kanadarian i regnskabet.



Bidraget til bundlinjen fra MetLifes forretning i USA steg med 37 pct. til 261 mio. dollar i kvartalet, hvilket forklarer en stor del af fremgangen. Den positive udvikling i USA skyldtes blandt andet en reduceret selskabsskat for MetLife samt.



Aktien stiger i eftermarkedet med 1,1 pct.



/ritzau/FINANS