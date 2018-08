Wells Fargo betaler 2,09 mia dollar i bøde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Wells Fargo Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Wells Fargo

Den amerikanske storbank Wells Fargo har indvilget i at betale 2,09 mia. dollar i civil bøde.



Det oplyser det amerikanske justitsministerium, ifølge Bloomberg News.



Wells Fargo betalter bøden, der svarer til 13,35 mia. kr., for at afslutte en sag, hvor den er blevet anklaget for velvidende at have udstedt og solgt realkreditlån med indtægtsinformationer om låntagere, der var forkerte, og som ikke levede op det, som Wells Fargo oplyste købere af lånene.



/ritzau/FINANS