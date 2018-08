Topdanmark-ejendomme var ikke til salg - men så kom der et godt tilbud

Som udgangspunkt havde Topdanmark ingen planer om at sætte et til salg-skilt på to attraktivt beliggende boligudlejningsejendomme i Hillerød.



Alligevel sælges ejendommene nu til Core Property Management, der er forvalter af ejendomsfonde med en samlet balance på godt 22 mia. kr.



Af en meddelelse fra parterne bag handelen fremgår det, at adm. direktør i Topdanmark Ejendom, Søren Kempf Holm ganske enkelt blev præsenteret for en salgspris, som han ikke kunne takke nej til.



Den lød på 145 mio.kr.



""Ejendommene var som udgangspunkt ikke sat til salg, men vi anså et salg på dette niveau som attraktivt for os.



EDC Erhverv Poul Erik Bech fik derfor mandat til at undersøge, om der var potentielle købere på markedet.



Det var der, og vi er tilfredse med handlen," lyder det fra Kempf Holm.



Blev aldrig annonceret



Der er med andre ord tale om en såkaldt off-market transaktion, hvor ejendommene ikke annonceres til salg.



I stedet har Topdanmark så at sige givet ejendomsmægleren EDC Poul Erik Bech grønt lys til at bruge sit lokalkendskab og undersøge,om der var mulighed for at lege Kirsten Giftekniv i forhold til potentielle købere.



Det var der altså. Og også på købersiden udtrykkes der også tilfredshed med handelen.



"Vi finder ejendommene interessante grundet beliggenheden tæt ved Frederiksborg Slot med park og sø.



Vi har erhvervet andre boligejendomme i området, som er i en positiv udvikling.



Vi vil nu optimere driften på ejendommene efter de templates, vi tidligere har haft succes med ", siger Niels Lorentz Nielsen, der er adm. direktør i Core Property Management.



Ejendommene ligger på Slotshusene og Slotsgade i Hillerød - lige op til Slotssøen, hvor nogle af boligerne har udsigt over søen med Frederiksborg Slot i horisonten.



Parterne oplyser, at der i alt er 5562 kvadratmeter, som er fuldt udlejet og indeholder private lejeboliger og enkelte erhvervslejemål.