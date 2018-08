Relateret indhold Tilføj søgeagent Tesla Motors Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Tesla Motors

Elbilproducenten Tesla har en fabrik i Kina til 5 mia. dollar (31,9 mia. kr.) i støbeskeen, og finansieringen skal hentes delvist i Kina.



Det skriver Bloomberg News, der har talt med en kilde med kendskab til planerne.



I hvert fald en del af de 5 mia. dollar skal nemlig hentes fra lokale partnere.



Tesla sikrede i juli en delvis aftale omkring opførelsen af fabrikken, men selskabet har indtil nu afvist, at det var nødvendigt at hente ekstern kapital for at finansiere de ambitiøse vækstplaner, der også tæller en fabrik i Europa.



Tesla er også i færd med at løfte produktionen af den billigere Model 3, og også den øvelse har ifølge Bloomberg News kostet flere milliarder dollar.



Ved udgangen af første kvartal havde Tesla umiddelbart kun 2,7 mia. dollar i kassen, og derfor er ekstern finansiering ifølge flere analytikere en nødvendighed, hvis ekspansionsplanerne skal føres ud i livet.



Tesla-aktien stiger med 0,5 pct. i onsdagens amerikanske formarked. Hidtil i år er Tesla dog bakket med godt 4 pct.



