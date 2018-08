Coloplast-ejer overtager pladsen som Danmarks rigeste

Danmarks rigeste er ikke længere Bestsellers grundlægger, Troels Holch Povlsen.



Den nye mand er Niels Louis-Hansen, der ejer en stor del af medicoselskaberne Coloplast og Ambu, skriver Bloomberg News.



De to aktier er steget henholdsvis 41 pct. og 130 pct. i løbet af 2018, og det er netop de store kursstigninger, der har sendt ham et trin op ad stigen til toppen.



Niels Louis-Hansens formue er steget til 44,4 mia. kr., og han er dermed strøget forbi Troels Holch Povlsens formue på 42,5 mia. kr.



I mange år var det Kjeld Kirk Kristiansen, der var Danmarks rigeste efter at have tjent en formue på Lego, men han har givet en del af aktierne til sine tre børn og er nu landets tredjerigeste med en anslået formue på 33,6 mia. kr.



Hvis man tager børnenes formue med i regnestykket, så er Lego-familien rigere end Troels Holch Povlsen og Niels Peter Louis-Hansen tilsammen.



/ritzau/FINANS