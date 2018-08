Ryanairs topchef, Michael O'Leary, truer med at flytte job til Polen, hvis flybesætningerne i Europa fortsætter med at strejke. Meldingen kommer, efter at piloter i Dublin har gennemført en strejke på 24 timer.



Det skriver The Independent.



- Hvis vi har ansatte, der strejker for at strejke, så kan de strejke, og de vil befinde sig med jobs og fly, der bliver flyttet, siger Michael O'Leary til The Independent.



I mandags stemte Ryanair-piloterne i Tyskland for at strejke, efterfulgt af piloterne i Holland.



Flybesætninger i Belgien, Italien, Portugal og Spanien strejkede i sidste uge, fordi de ønsker bedre lokale kontrakter og arbejdsforhold.



Virksomheden har tidligere meldt ud, at de planlægger at flytte fly fra Dublin, grundet den effekt faglige aktioner har haft på deres forretning.



- I dag har vi i Ryanair 20 markeder, som har brug for flere fly. Vi har mangel på fly i stort set alle markeder, som vi opererer i, på grund af efterspørgslen på vores priser og servicer, siger Michael O'Leary til The Independent.



/ritzau/FINANS