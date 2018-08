SAS-aflysninger vil vare et par uger endnu

Relateret indhold Artikler

I langt de flestes øjne har det været en formidabel sommer med hede nætter og skyfri himmel. I svenske Frösundavik, hvor SAS har hovedkontor, har det været knap så god en sommer.



De seneste måneder har SAS aflyst 700 afgange, hvoraf 22 afgange blev aflyst forrige weekend, og 25 nye afgange aflyst i den seneste weekend, mens yderligere 40 afgange er aflyst i indeværende uge.



Fra flyselskabet selv lyder det, at udfordringerne vil vare lidt endnu, skriver Berlingske Business.



"Vi har fuldt fokus på at løse de trafikale udfordringer netop nu og hjælpe vores passagerer. Vi forventer, at udfordringerne vil vare et par uger endnu, og vi igen vil have en regularitet på 99 procent i det tidlige efterår," skriver SAS i en mail til Berlingske Business.



Det er ikke kun SAS, der har kæmpet med aflysninger og forsinkelser denne sommer. Forhold uden for selskabets kontrol har ført til aflysninger af flere fly, og SAS skriver, at de mange aflysninger skyldes en kombination af blandt andet dårligt vejr og pilotmangel.



/ritzau/FINANS