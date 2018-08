Vestas frygter australsk opbremsning uden mere grøn klimapolitik

Relateret indhold Artikler

Den australske vindsektor risikerer at miste investeringer og dygtig arbejdskraft, hvis ikke de australske politikere sætter barren højere for landets klimapolitik.



Sådan lyder det fra Vestas ifølge mediet Australian Financial Review.



Den australske regering har et mål om at begrænse CO2-udledningen med 26 pct., men det skal sættes op, hvis ikke vindsektoren skal blive ramt af en pause i investeringerne, som man har set det under tidligere politiske forhandlinger.



"Hvis du stopper det igen, mister du gode folk, du mister entreprenørerne, der kan gøre arbejdet, kranerne forlader landet - alle de gode effekter, der er kommet ud af en meget, meget effektiv sektor med det nuværende niveau af investeringer, forsvinder alt sammen," siger Vestas' australske landechef, Peter Cowling, til Australian Financial Review.



Vestas mener desuden ikke, at målet på 26 pct. kan betegnes som en national målsætning, da ikke alle australske stater er omfattet.



Vestas er den vindmølleproducent, der har opstillet flest vindmøller i Australien.



/ritzau/FINANS