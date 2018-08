Novozymes-kunde med stærkt kvartal - skuffer på bioprodukter

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske landbrugsleverandør og ethanolproducent Archer-Daniels-Midland, der blandt andet køber enzymer hos Novozymes, havde et stærkt andet kvartal, fremgår det af regnskabet tirsdag. Udviklingen i forretningsområdet for bioprodukter, hvor ethanolproduktion ligger, var dog ikke positiv.



Driftsoverskuddet på bioprodukter gik nemlig tilbage fra 26 mio. dollar for et år siden til 11 mio. dollar i andet kvartal 2018.



"Bioprodukters resultat faldt primært på grund af lavere produktionsvolumener for ethanol og højere omkostninger på grund af nedetid i produktionen. Marginer på ethanol var lavere mod et år tidligere," hedder det i regnskabet.



Selskabet kom ellers overordnet godt gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 1,02 dollar, mens omsætningen landede på 17,07 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 77 cent og en omsætning på 15,44 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 579 mio. dollar mod ventede 429 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 866 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 795 mio. dollar.



Fremgangen for Archer-Daniels-Midland skyldtes leveranceudfordringer i Sydamerika. I Brasilien har man oplevet strejker blandt lastbilchaufførerne, og i Argentina har tørke ramt produktionen af sojabønner og majs. Det har medført stigende priser og volumener på den amerikanske koncerns eksport af sojabønner, majs og hvede.



Aktien i Archer-Daniels-Midland steg så meget som 8,7 pct. i eftermarkedet på regnskabet.



/ritzau/FINANS