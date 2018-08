Apple bedre end ventet - stiger i eftermarkedet

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Apple, som er verdens mest værdifulde børsnoterede selskab, kom gennem sit tredje kvartal med en indtjening og en omsætning, som var bedre end ventet. Samtidig regner koncernen med at omsætte for mere i fjerde kvartal, end Wall Street havde sat næsen op efter. Antallet af solgte iPhones skuffede dog i tredje kvartal, men gennemsnitsprisen kompenserede for det.



Aktien stiger i eftermarkedet med 2,6 pct. efter et mindre plus på 0,2 pct. i ordinær handel tirsdag.



Æblekoncernen kom gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 2,31 dollar, mens omsætningen steg med 17 pct. til 53,3 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 2,18 dollar og en omsætning på 52,42 mia. dollar.



Får højere pris på iPhones



Salget af iPhones landede i kvartalet på 41,3 mio. enheder mod ventede 41,6 mio. enheder. Antallet af solgte iPhones skabte en omsætning på 29,9 mia. dollar, hvilket svarer til 56 pct. af den samlede omsætning. Gennemsnitsprisen per solgte iPhone var i kvartalet på 724 dollar. Ifølge Wall Street Journal var en pris på 694 dollar ventet, mens estimatet hos Bloomberg lød på 699 dollar.



Ud over det solgte Apple 11,6 mio. iPads og 3,72 mio. Mac-computere.



Omsætningen på services steg samtidig med 31 pct. til 9,55 mia. dollar, hvor analytikerne havde regnet med at se 9,2 mia. dollar. Indtægter fra iCloud, App Store og Apple Music falder ind under denne kategori.



I tredje kvartal kom 9,55 mia. dollar af omsætningen også fra Kina. Eller godt 17 pct. Det understreger den klemme, æblekoncernen sidder i, når USA og Kina toppes om samhandelen. Især da iPhones produceres 100 pct. i Kina.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 11,33 mia. dollar mod ventede 10,91 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 15,28 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 15,22 mia. dollar.



Ser større omsætningsvækst



Ved udgangen af kvartalet havde Apple en kontantbeholdning på 243,7 mia. dollar. I forbindelse med regnskabet for andet kvartal lovede koncernen af købe aktier tilbage for 100 mia. dollar.



For fjerde kvartal venter koncernen en omsætning i intervallet 60 til 62 mia. dollar mod konsensus, som lød på 59,4 mia. dollar. Samtidig regner Apple med en bruttomargin på 38,0 til 38,5 pct. i fjerde kvartal. Her lød forventningen på forhånd på 38,2 pct., ifølge Bloomberg News.



Forud for regnskabet havde 27 af 45 analytikere en købsanbefaling på aktien i Apple, mens 18 var neutrale. Det gennemsnitlige kursmål lå på 200,76 dollar per aktie.



/ritzau/FINANS