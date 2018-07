Ophedet gastank på bryggeri afspærrer store dele af Svaneke

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Twitter

Store dele af Svaneke er tirsdag aften afspærret, og enkelte huse er blevet evakueret, efter at en gastank på Svaneke Bryggeri er blevet overophedet.



Det oplyser Bornholms Politi.



"Vi får en anmeldelse om, at der er overtryk i en 20 kubikmeter stor tank på bryggeriet i Svanegård," fortæller vagthavende Peter Johansen.



"Der er en lille fare for, at den kan eksplodere, og derfor har vi afspærret store dele af byen og evakueret nogle få huse," fortsætter han.



For at køle tanken ned har brandfolkene trukket en slange tværs gennem byen til havnen for at bruge havvand til opgaven.



Turister kan ikke komme hjem



"Byen er proppet med turister med børn, der gerne vil hjem, men det er vigtigt, at man respekterer afspærringerne. Hvis man kører over brandslangerne, kan de gå i stykker, og så skal vi starte forfra," siger Peter Johansen.



Beredskab Bornholm skriver på Twitter, at man assisterer Bornholms Brandvæsen med 16 mand og blandt andet autosprøjte og tankvogn.



Det er midt på aftenen ikke muligt at komme ind i Svaneke fra øst ad Storegade eller fra syd ad Korshøje. Man kan komme ind i byen fra nord ad Vigebakke, Storegade og Havnebryggen. Mange sidegader til Storegade er afspærret.



Peter Johansen kan kort før klokken 21 ikke sige, hvornår arbejdet på Svaneke Bryggeri er slut.



"Men vi håber at være færdige før midnat," siger han.



/ritzau/