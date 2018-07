Facebook fjerner 32 konti som ville påvirke amerikansk valg

Facebook har fjernet 32 konti på de sociale medier Facebook og Instagram, da de angiveligt har været involverede i et koordineret forsøg på at få indflydelse på det amerikanske midtvejsvalg i november.



Det skriver den amerikanske avis The New York Times.



"Vi er stadig på et meget tidligt stadie af vores undersøgelse, og vi har derfor ikke alle fakta på plads - herunder hvem der kan stå bag dette.



"Men vi deler, hvad vi ved i dag, på grund af forbindelsen mellem disse skadelige aktører og de protester, som er planlagt i Washington næste uge," lyder det ifølge avisen i en udtalelse fra Facebook.



Selskabet har fjernet otte Facebook-sider, 17 Facebook-profiler og syv Instagram-profiler, som angiveligt var falske.



/ritzau/