AaB's salgchef siger op efter fire år på posten

Aalborg Boldspilklub

Fodboldklubben AaB skal på jagt efter en ny salgschef, da Lars Glinvad har sagt sin stilling op og per dags dato udtræder af ledelsen.



Det oplyser AaB i en meddelelse til fondsbørsen.



Lars Glinvad har været ansat siden oktober 2014 og vil have sidste arbejdsdag i AaB 30. september.



Klubben vil med det samme starte processen med at finde en afløser.



/ritzau/FINANS