Pampers-producent straffes for prognose trods gode resultater

Den amerikanske forbrugsvaregigant Procter & Gamble, der står bag kendte mærker som Ariel, Gilette, Pampers og Tampax, er kommet ud af fjerde kvartal 2017/18 med et salg, der ramte analytikernes forventninger, og en positivt overraskende indtjening.



Alligevel sender investorerne dog aktien ned i formarkedet.



Salget endte i fjerde kvartal på 16,50 mia. dollar mod ventet 16,52 mia. dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



Selskabet venter, at det i 2019 vil realisere en vækst i den ordinære indtjening per aktie på 3-8 pct. Det er en lidt lavere prognose end tidligere, hvor forventningerne lød på 6-8 pct., og det tages negativt op af investorerne.



Selskabet realiserede ellers i fjerde kvartal en ordinær indtjening per aktie på 94 cent mod ventet 90 cent blandt analytikerne.



Procter & Gamble-aktien falder med 2,6 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS