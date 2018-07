Pfizer overrasker og opjusterer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pfizer Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Pfizer Aktieordbog

Der er flere lyspunkter i Pfizers regnskab for andet kvartal, der slog analytikerforventningerne og er krydret med en opjustering af forventningerne.



Medicinalgiganten kom ud af perioden med et justeret overskud per aktie på 0,81 dollar mod estimeret 0,74 dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



For hele 2018 venter Pfizer nu et overskud på 2,95-3,05 dollar per aktie mod tidligere 2,90-3,00 dollar. Også det overrasker analytikerkorpset, der forud for regnskabet estimerede et årsresultat på 2,95 dollar per aktie.



Omsætningen steg 4 pct. til 13,5 mia. dollar i andet kvartal.



Målt på salget betyder valutamodvind dog, at forventningerne nedjusteres med 500 mio. dollar til 53-55 mia. dollar fra tidligere 53,5-55,5 mia. dollar.



Blandt investorerne er den første reaktion på regnskabet afdæmpet. Medicinalselskabets aktie falder med knap 0,1 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS