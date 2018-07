Apple Pay under lup for ulovlig konkurrence

Apples betalingstjeneste, Apple Pay, bliver i øjeblikket undersøgt af både danske og norske myndigheder. Det skyldes, at it-giganten har blokeret for konkurrenternes adgang til teknologien, som tjenesten er baseret på. Det går ud over forbrugerne, og kan i sidste ende være ulovligt.



Det skriver Berlingske Business.



Efter Apple Pay blev lanceret i Danmark i efteråret 2017, sendte Forbrugerrådet Tænk en anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Nu er betalingsløsningen kommet til Norge, hvor det ligeledes bliver undersøgt, om det er ulovligt.



Det skyldes, at Apple har låst NFC-chippen, der er navnet på teknologien bag tjenesten. Og hvis Apple vurderes til at være dominerende på markedet, kan det være et brud på konkurrenceloven.



Når NFC-chippen er låst, betyder det, at andre betalingsmuligheder som Mobilepay og Nets bliver nødt til at basere deres produkter på den mere ustabile Bluetooth-teknologi.



Derfor kan blokeringen ramme både forbrugere med iPhones og Android-telefoner, og det er et udtryk for, at Apple misbruger sin dominerende position, mener seniorøkonom Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk.



/ritzau/FINANS