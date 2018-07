Lufthansas indtjening ramt af strejker og dårligt vejr

Lufthansas indtjening i andet kvartal er påvirket negativt af strejker og dårligt vejr, men flyselskabet venter gennem besparelser og højere billetpriser at kunne nå målet for hele året.



Øgede udgifter til brændstof samt integrationen af Air Berlin i selskabet har også påvirket negativt.



Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, der viste et ordnærst driftsoverskud, der faldt 3,4 pct. til 982 mio. euro i kvartalet.



/ritzau/FINANS