Novo: Fransk rival løfter prognoseinterval

Novo Nordisks franske konkurrent Sanofi præsterede bedre indtjening end ventet i andet kvartal og oppræciserer forventningerne til 2018. Derimod var omsætningen et stykke fra forventningerne, viser estimater fra Bloomberg News.



Sanofi kom ud af andet kvartal med et resultat per aktie på 1,25 euro mod ventet 1,20 euro. Omsætningen udgjorde 8,18 mia. euro mod estimeret 8,36 mia. euro ifølge Bloomberg.



For hele 2018 venter Sanofi nu en vækst i overskuddet per aktie på 3-5 pct. mod tidligere 2-5 pct. Prognosen er beregnet på baggrund af faste valutakurser.



Sanofis diabetesforretning, der hovedsageligt består af verdens bedst sælgende langtidsvirkende insulin Lantus og efterfølgeren Toujeo, omsatte i andet kvartal for 1366 mio. euro - en nedgang på 11,9 pct. i faste valutakurser.



Lantus, der er gået af patent, leverede en omsætning på 891 mio. euro - en nedgang på 20,6 pct. i lokal valuta. Salget af efterfølgeren Toujeo steg med 7,9 pct. i lokal valuta til 217 mio. euro.



Soliqua, der kombinerer Sanofis langtidsvirkende insulin Lantus med GLP-1-analogen Lyxumia, der er udviklet af danske Zealand Pharma, solgte i perioden for 17 mio. euro. Det var en fremgang på 260 pct. Salget af Lyxumia gik derimod tilbage med 14,3 pct. til 6 mio. euro.



/ritzau/FINANS