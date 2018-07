Britisk bank overrasker positivt og annoncerer udbytte

Relateret indhold Artikler

Den britiske bank Standard Chartered overgik akkurat forventningerne i første halvår af 2018. Regnskabet for perioden viste et overskud før skat på 2,35 mia. dollar - en stigning på 34 pct. fra samme periode sidste år og en smule højere end analytikernes estimat på 2,3 mia. dollar ifølge Bloomberg News.



Driftsindtægterne var til gengæld en smule lavere end ventet og landede på 7,63 mia. dollar. Her havde analytikerne sat næsen op efter indtægter på 7,69 mia. dollar.



Til gengæld faldt driftsindtægterne og også nedskrivningerne lå på et noget lavere niveau end i første halvår 2017.



Det stærkere resultat har fået Standard Chartered til at genoptage udbetalingen af interimudbytte. For første halvår foreslås en udbetaling på 6 cent per aktie.



/ritzau/FINANS