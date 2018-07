Samsung skuffer i andet kvartal præget af salgsafdæmpning

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung Electronics må se et fald i overskuddet i andet kvartal i øjnene, efter at et langsommere globalt salg af premium smartphones har dæmpet efterspørgslen efter koncernens top-enheder kaldet Galaxy.



Koncernens nettoresultatet for andet kvartal løb op i 11.040 mia. won (9,9 mia. dollar) mod 11.050 mia. won i samme periode i 2017.



Analytikernes gennemsnitsestimat lød på 11.600 mia. won for perioden ifølge Bloomberg.



Driftsresultatet blev på 14.870 mia. won, hvilket er en stigning på 5,7 pct. og i tråd med de estimerede 14.800 mia. won.



Men den samlede omsætning faldt 4,1 pct. på årsbasis til 58.480 mia. won.



"Andet kvartals omsætning faldt på grund af svagere salg af smartphones og displaypaneler," noterer Samsung i en erklæring.



Samsung har lidt en række tilbageslag med blandt andet den pinlige globale tilbagekaldelse af Galaxy Note 7-smartphonen på grund af eksploderende batterier i 2016.



Og problemerne eskalerede, da næstformand Lee Jae-yong blev fængslet sidste år for at have del i en voldsom korruptionsskandale, der førte til præsident Park Geun-hyes fald. Lee er siden blevet frigivet.



Skuffelsen over regnskabet afspejles på børsen i Seoul, hvor Samsung Electronics-aktien falder 0,9 pct. inden frokosttid.



/ritzau/FINANS